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14:24, 10 февраля 2025Забота о себе

Невролог развеяла миф о ночных кошмарах

Врач Магомедова: Ночные кошмары, как правило, не являются симптомами болезней
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Невролог Фатима Магомедова рассказала, что ночные кошмары, как правило, не являются симптомом заболеваний, однако иногда могут возникать именно из-за болезней. Этот миф о ночных кошмарах доктор развеяла в разговоре с NEWS.ru.

По словам Магомедовой, чаще всего ночные кошмары отражают переживания человека, его страхи и накопленные за день эмоции. «В течение жизни с ночными кошмарами сталкивается почти каждый человек, и обычно это не является симптомом какого-то заболевания», — отметила врач.

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Магомедова объяснила, что кошмары могут появляться при алкогольной, наркотической или лекарственной зависимости, тревожно-депрессивном расстройстве, злокачественных новообразованиях, опухолях головного мозга, а также при синдроме обструктивного апноэ сна. Кроме того, такие сны могут сниться при нарколепсии — заболевании нервной системы, при котором человек может внезапно заснуть.

Ранее невролог Анна Терехова назвала массаж способом вылечить головную боль без лекарств. По словам врача, он эффективно борется с головной болью напряжения.

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