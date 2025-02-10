Новобранцам ВСУ будут показывать VR-фильмы для адаптации

В ВСУ начнут показывать VR-фильмы новобранцам для психологической адаптации

Для новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнут показывать VR-фильмы для психологической адаптации. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны республики.

«Программой предусмотрена подготовка по психологической устойчивости военнослужащих путем просмотров фильмов виртуальной реальности "первый бой"», — указано в сообщении.

Заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник заявил, что программа сосредоточена на психологической устойчивости новобранцев и их практических навыках.

В декабре прошлого года командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» генерал-майор Михаил Драпатый заявлял, что подготовку мобилизованных в ВСУ подвергнут сокращению в пользу прикладных и практических навыков. Он также отметил, что передачей знаний новобранцам будет заниматься сержантский корпус с боевым опытом.