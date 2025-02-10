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19:27, 10 февраля 2025Забота о себе

Обнаружена серьезная польза кофе для здоровья

Эндокринолог Павлова: Кофе снижает риск диабета второго типа на 10 процентов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Ежедневное употребление кофе снижает риск развития диабета второго типа, заверила эндокринолог Зухра Павлова. О серьезной пользе этого напитка для здоровья она рассказала в Telegram.

По словам Павловой, такое свойство было обнаружено в результате исследований, которые велись на протяжении 34 лет и в которых приняли участие почти 290 тысяч человек.

Выяснилось, что у тех, кто выпивал в день чашку черного кофе без сахара, риск диабета снижался на десять процентов, с сахаром — на пять процентов, а с искусственным подсластителем — на семь процентов. При этом добавление в кофе молока никак не повлияло на результаты.

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«Кофе может стать одним из приятных способов профилактики этого заболевания, если пить его регулярно, умеренно и с соблюдением некоторых других правил», — подчеркнула Павлова.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала, как бороться с ранним старением и предотвратить рак. По ее словам, для этого нужно правильно питаться, поддерживать здоровье кишечника и высыпаться.

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