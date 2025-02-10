Переводившего деньги ВСУ производителя водки объявили в международный розыск

ТАСС: Финансировавшего ВСУ бизнесмена Черняка объявили в международный розыск

Номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в список экстремистов и террористов), который профинансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и входящие в их состав националистические подразделения на 1,3 млрд рублей за счет бизнеса в России, объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Черняку заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)», — говорится в материалах. Также отмечается, что следствие объявило Черняка в международный розыск, поскольку он находится за пределами России.

В июле Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в доход государства имущество компаний, ранее связанных с Черняком. Он был заочно арестован в России в августе 2023 года по делу о финансировании терроризма.

При этом в декабре 2023 года Служба безопасности Украины обвинила Черняка в сотрудничестве с Россией. Его заподозрили в финансировании специальной военной операции России против Украины.