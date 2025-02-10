По делу блогера Шабутдинова утвердили обвинительное заключение

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Шабутдинова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против блогера Аяза Шабутдинова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

После вручения Шабутдинову обвинительного заключения, 280 томов уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения.

Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества. Блогер не признает вину. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться в феврале 2025 года.

Бизнес-коуча задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.