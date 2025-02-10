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11:33, 10 февраля 2025Силовые структуры

По делу блогера Шабутдинова утвердили обвинительное заключение

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Шабутдинова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против блогера Аяза Шабутдинова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

После вручения Шабутдинову обвинительного заключения, 280 томов уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения.

Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества. Блогер не признает вину. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться в феврале 2025 года.

Бизнес-коуча задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

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