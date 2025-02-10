Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:10, 10 февраля 2025Силовые структуры

По факту госпитализации пяти россиянок после процедуры ЭКО возбудили дело

В Москве СК возбудил дело после госпитализации пяти женщин из-за процедуры ЭКО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации в инфекционную больницу пяти женщин после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Все подробности произошедшего устанавливаются.

Несколько пациенток частного медицинского центра «Я здорова» попали в инфекционную больницу с сепсисом и лихорадкой после процедуры ЭКО в субботу, 8 февраля. Роспотребнадзор Москвы уже начал эпидемиологическое расследование.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это подписывает ему приговор». Медведчук заявил, что Зеленский потерял 200 миллиардов долларов от США

      Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж из-за шутки мужа о неуместном наряде

      Военный рассказал о преимуществах российского «Солиста» в зоне СВО

      Англиканская церковь отказалась от безглютенового хлеба и безалкогольного вина

      Валуев отреагировал на запрет на въезд в Азербайджан

      Вооруженные бойцы СВО со словами «ау, чиновники» обратились с призывом к властям

      По факту хищения 300 миллионов рублей при выполнении оборонного заказа возбудили дело

      Народная милиция ДНР показала кадры уничтожения САУ ВСУ

      В МИД России высказались о позиции США по Украине

      В России раскрыли правду об «успешном» для ВСУ бое в Вишневом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше