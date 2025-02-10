По факту госпитализации пяти россиянок после процедуры ЭКО возбудили дело

В Москве СК возбудил дело после госпитализации пяти женщин из-за процедуры ЭКО

Следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации в инфекционную больницу пяти женщин после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Все подробности произошедшего устанавливаются.

Несколько пациенток частного медицинского центра «Я здорова» попали в инфекционную больницу с сепсисом и лихорадкой после процедуры ЭКО в субботу, 8 февраля. Роспотребнадзор Москвы уже начал эпидемиологическое расследование.

