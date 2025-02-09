В Москве работу медцентра приостановили из-за появившегося у пациенток после ЭКО сепсиса

В Москве Роспотребнадзор приостановил работу медцентра из-за сепсиса у пациенток

Роспотребнадзор Москвы начал эпидемиологическое расследование в частном медицинском центре «Я здорова» из-за сепсиса, диагностированного у его пациенток. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно публикации, сотрудники Роспотребнадзора обследуют очаг заболевания и определят круг контактных лиц. «Работа клиники приостановлена до результатов лабораторных исследований и завершения эпидемиологического расследования», — подчеркивается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что пять пациенток медцентра «Я здорова» оказались в инфекционной больнице после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Отмечается, что у всех пострадавших появились одинаковые симптомы: лихорадка и сепсис.