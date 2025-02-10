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16:24, 10 февраля 2025МирЭксклюзив

Массовому выезду украинцев из Польши нашли объяснение

Политолог Леви: Украинские беженцы покидают Польшу для улучшения условий жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинские беженцы покидают Польшу для улучшения условий жизни в более обеспеченных странах Западной Европы, предположил политолог Дмитрий Леви. В беседе с «Лентой.ру» эксперт объяснил сообщение Евростата о резком оттоке украинцев из восточноевропейских стран.

Ранее из данных Европейского статистического бюро (Eurostat) стало известно, что украинские беженцы начали массово покидать Польшу и выезжать в Германию. Сообщается, что по состоянию на конец 2024 года в Германии проживали более 1,14 миллиона украинских беженцев, что составляет 27,2 процента от общего числа переехавших в страны Европейского союза украинцев. При этом число граждан Украины на территории Польши снизилось с 1,3 миллиона в 2022 году до 983,8 тысячи человек. Также отмечается рост числа украинцев на территории Чехии до 379 тысяч человек.

«Дело в том числе в неоднократных политических заявлениях представителей Польши, восточноевропейских государств о том, что выехавшие украинские беженцы в недостаточно степени поддерживают военные действия на территории Украины. (...) Не стоит забывать тот факт, что мигрировавшие из Украины на территорию Европы беженцы — это зачастую достаточно состоятельные люди, которые не бежали "в никуда", а осуществляли плановый переезд с базой. Такая волна миграции из Украины тоже была», — пояснил Леви.

То, что сейчас эти граждане начали перемещаться дальше по территории Европы, вполне логично, удивительно, что этого не произошло раньше. (...) Восточная Европа дешевле и понятнее, но в условиях нервозности [перемещение] в сторону Германии, Скандинавии, стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург — прим. «Ленты.ру») понятно — эти страны выглядят более безопасными для длительного пребывания

Дмитрий Левиполитолог

В конце января вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак пожаловался на злоупотребление привилегиями со стороны украинцев. Политик подчеркнул, что далеко не все украинцы, которые пересекают границу с Польшей, являются беженцами.

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