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14:21, 10 февраля 2025Мир

Политолог объяснил отсутствие победителя по итогам дебатов Шольца и Мерца

Политолог Рар: Оппонентом Мерца на дебатах должна была стать Вайдель, а не Шольц
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Действующий глава немецкого правительства Олаф Шольц и его оппонент Фридрих Мерц от блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) выступили на дебатах убедительно: они повторили всем известные тезисы и подтвердили свои амбиции руководить Германией. Такую оценку предвыборным дебатам, состоявшимся в воскресенье, 9 февраля, в разговоре с газетой «Взгляд» дал политолог Александр Рар.

Тем не менее вероятность того, что именно кандидат от ХДС/ХСС будет избран следующим канцлером, стала выше, считает Рар. Однако, по мнению эксперта, главные дебаты должны были проходить между Мерцем и кандидатом на пост канцлера от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Политолог напомнил, что, согласно результатам опросов, поддержка АдГ выше 20 процентов. Тогда как у СДПГ — лишь 15 процентов. «Правая партия опередила в гонке фракцию Шольца», — указал собеседник издания.

По мнению Рара, «телевизионная дуэль» между главой немецкого правительства и его оппонентом не поменяла сложившуюся ситуацию. Эксперт указал, что никто из них «не совершили никакого ляпсуса». «Так, Шольц проявил себя левым политиком. Он ратовал за социальную справедливость, гуманизм в обществе, политику мира. Мерц, как и следовало ожидать, выступил в первую очередь за свободу действий бизнеса, ограничение миграции, сокращение социальной системы и бюрократии, а также дальнейшее оказание помощи Украине», — уточнил политолог.

Ранее Олаф Шольц намекнул на глупость своего конкурента, заявив, что планы кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца по высылке мигрантов приведут к кризису.

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