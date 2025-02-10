Получившего смертельное ранение на СВО отца пятерых детей опознали по видеосвязи

Ura.ru: Бойца СВО из Свердловской области Могилевского опознали по видеосвязи

Бойца из Свердловской области Антона Могилевского, получившего смертельное ранение на специальной военной операции (СВО) полгода назад, опознали по видеосвязи. У россиянина осталось пятеро детей, об этом стало известно Ura.ru.

Жена военного рассказала, что связывалась с ростовским опознавательным центром. По ее словам, тело Могилевского привезут на родину через полторы недели.

Супруга павшего бойца отметила, что пока не получала никаких денежных выплат. «Мне сказали, это произойдет не ранее чем через два-три месяца. Пенсию, говорят, еще позже получим», — пояснила женщина.

Россиянка намерена похоронить супруга в мусульманском селе Акбаш, где добро дал местный мулла. При этом, по ее словам, родственники хотят похоронить Могилевского в Нижних Сергах.

Ранее сообщалось, что в Волгограде готовились к похоронам бойца СВО, который работал мясником. Его супруга тогда говорила о наплыве желающих проститься с военным.