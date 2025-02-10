Рекордный рост цен на газ в Европе объяснили

Аналитик Демидов объяснил рост цен на газ в Европе похолоданием

Цены на газ в Европе выросли по двум основным причинам, убежден независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Ранее биржевые цены на газ в Европе впервые за два года превысили 620 долларов за тысячу кубометров. О рекордном подорожании сообщил Bloomberg.

Во-первых, цены выросли из-за похолодания в северо-восточной Европе, рассказал аналитик. Во-вторых, из-за низкого уровня газа в подземных хранилищах по сравнению со средними показателями за последние пять лет. Так как температура упала, скорость забора газа из этих хранилищ выросла, объяснил эксперт.

Но нужно понимать, что, несмотря на это, уровень объема газа достаточно велик, чтобы снабжать стабильно этот регион Европы газом до конца отопительного сезона в марте Владимир Демидов аналитик

«Некоторые связывают также рост цены с тем, что к европейской энергосистеме подключились балтийские страны, но это не так, потому что потребление балтийскими странами электроэнергии несущественное по сравнению с энергопотреблением северо-восточной Европы. Поэтому я считаю, что это, скорее, спекуляции трейдеров, желающих заработать, что могло стать возможным только из-за того, что у Европы нет стабильных поставок газа. Все-таки поставки СПГ через биржу идут туда, где больше платят, и, соответственно, в любой момент газ может уйти, допустим, в Юго-Восточную Азию», — поделился эксперт.

Ситуация с прыжками цен на газ, по словам аналитика, будет повторяться регулярно, пока у Европы не будет постоянного поставщика с длительными контрактами, как это было с «Газпромом».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план, предусматривающий полный отказ от российского газа и одновременно снижение цен на него. Документ представят до конца месяца.

