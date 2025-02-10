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14:32, 10 февраля 2025Силовые структуры

Прокурор запросил больше 20 лет колонии для россиянина за госизмену и диверсию

В Курской области осудят мужчину по обвинению в госизмене и диверсии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Курской области осудят мужчину по обвинению в государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

31-летнему Москалеву предъявлено обвинение по статьям 275 («Государственная измена») и 281 («Диверсия») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2024 года Москалев через один из мессенджеров вступил в сотрудничество с представителем Главного управления разведки (ГУР) Украины и получил задание сделать фотографию военного комиссариата, после выполнения он отправил ее куратору. Затем он должен был совершить поджог объекта транспортной инфраструктуры.

Государственный обвинитель просит назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет 6 месяцев с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Также он просит взыскать штраф в размере 250 тысяч рублей в доход государства с ограничением свободы на 1,5 года.

Подсудимый вину признал и принес извинения. Его адвокат просила назначить минимальное наказание с учетом признания вины, добровольного возмещения материального ущерба и состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что суд приговорил россиянина к 17 годам колонии за государственную измену.

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