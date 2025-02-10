Боец ВС РФ эвакуировал мирных жителей из Николаево-Дарьино Курской области

Боец Вооруженных сил России (ВС РФ) вывел просидевших в заточении полгода мирных жителей села Николаево-Дарьино Курской области, передает ТАСС.

По словам вывезенных россиян, военнослужащий выводил их из населенного пункта, несмотря на то, что сам был ранен.

«Для нас он герой. Мы шесть месяцев прожили в заточении. Спасибо большое (...), что нас освободили», — сказал один из эвакуированных жителей российского приграничья.

О взятии под контроль села Николаево-Дарьино российскими военными стало известно 27 января 2024 года. По данным Минобороны, населенный пункт расположен на границе с Сумской областью Украины, поэтому служил важным логистическим узлом для снабжения противника боеприпасами и провизией на курском направлении.

