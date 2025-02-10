Расплакавшаяся жена Петросяна пожаловалась на разбившего ей сердце «нелюдя»

Жена Петросяна Татьяна Брухунова возмутилась закрытием спектакля в Театре Сатиры

Жена народного артиста РСФСР и юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова эмоционально отреагировала на закрытие спектакля «Дядя Жорж» в Театре Сатиры. Она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором в слезах возмущается данным решением.

«Невозможно сдержать слез, плакали всем залом, плакали актрисы. Это просто невероятно. Разорвали сердце в клочья. Я совершенно не представляю, каково сейчас актерам, мне, как зрителю, просто разорвали сердце», — прокомментировала она посещение последнего показа «Дяди Жоржа».

Брухунова также выразила надежду на то, что принявший решение о закрытии спектакля «нелюдь» обязательно ответит за это. «Я очень надеюсь, что я не знаю, как, но я очень на это надеюсь. Потому что это просто кощунство, это преступление против культурного театрального зрителя», — пожаловалась жена Петросяна.

Ранее Брухунова объяснила нежелание брать фамилию супруга. Она заявила, что не меняла фамилию после заключения брака с Петросяном. «Зачем? Я дочь своего отца. И носить ее (девичью фамилию — прим. «Ленты.ру») буду до последнего дня своей жизни», — сказала она.