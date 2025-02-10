Росгвардейцы предотвратили обман пенсионера и задержали выдающего себя за СВОшника мужчину

В Москве росгвардейцы предотвратили обман пенсионера якобы участником СВО

В Москве росгвардейцы предотвратили обман 93-летнего местного жителя в отделении банка и задержали выдающего себя за участника спецоперации (СВО) мужчину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники банка на Ленинском проспекте сообщили силовикам о подозрительном гражданине в зале отделения. Приехав на место, правоохранители выяснили, что злоумышленник хотел воспользоваться доверием пенсионера. Он рассказал ему, что является участником СВО и нуждается в деньгах на содержание двоих детей перед отъездом в очередную командировку. Москвич поверил и пошел снимать деньги.

При этом во время задержания аферист все отрицал, уверяя, что хотел продать пожилому мужчине генератор за 50 тысяч рублей. Подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что аферисты спекулируют на теме СВО, наград и поощрений для ее участников.