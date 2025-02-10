Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:06, 10 февраля 2025Силовые структуры

Росгвардейцы предотвратили обман пенсионера и задержали выдающего себя за СВОшника мужчину

В Москве росгвардейцы предотвратили обман пенсионера якобы участником СВО
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Москве росгвардейцы предотвратили обман 93-летнего местного жителя в отделении банка и задержали выдающего себя за участника спецоперации (СВО) мужчину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники банка на Ленинском проспекте сообщили силовикам о подозрительном гражданине в зале отделения. Приехав на место, правоохранители выяснили, что злоумышленник хотел воспользоваться доверием пенсионера. Он рассказал ему, что является участником СВО и нуждается в деньгах на содержание двоих детей перед отъездом в очередную командировку. Москвич поверил и пошел снимать деньги.

При этом во время задержания аферист все отрицал, уверяя, что хотел продать пожилому мужчине генератор за 50 тысяч рублей. Подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что аферисты спекулируют на теме СВО, наград и поощрений для ее участников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пермский стрелок выбрал особый день для нападения на университет. Как он готовился?

      Российский художник встретился с Папой Римским

      Генпрокуратура Грузии стала расследовать дело о саботаже и помощи иностранным организациям

      Стало известно о перспективах американской лунной программы Artemis

      Вора в законе Хобота отдали под суд за криминальный статус

      Во Львове мужчина бежал от ТЦК и попал под машину под выкрики «придурок»

      В ЦУМе начали продавать гантели за 300 тысяч рублей

      В Совфеде назвали последствия участия Украины и ЕС в переговорах США и России

      Стало известно о расстреле ВСУ водителей шахтоуправления под Красноармейском

      В российском регионе возбудили дело на сотрудника Госавтоинспекции за взятку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше