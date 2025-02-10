Россия заявила о накачке Киева западным оружием

Замглавы МИД РФ Галузин: Запад накачивает Киев оружием, несмотря переговоры

Заявления о необходимости перезапуска переговоров по Украине активизировались со стороны Запада, однако при этом западники продолжают накачивать Киев оружием. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Такие заявления звучат пока только в публичном пространстве, и каких-либо официальных обращений по этому поводу мы не имеем», — отметил Галузин.

При этом, по его словам, при всех таких, на первый взгляд, позитивных заявлениях на самом деле ничего не меняется, поскольку страны Запада по-прежнему продолжают «накачивать» Украину вооружением. Галузин отметил, что этот факт Москва фиксирует и учитывает в своей политике.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема проведения президентских выборов на Украине важна для будущих переговоров с Россией.