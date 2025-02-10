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20:27, 10 февраля 2025Забота о себе

Россиян предупредили о тяжелых последствиях полного отказа от соли

Технолог Кылосова: Соль важна для поддержания водного баланса в организме
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jelena Zelen / Shutterstock / Fotodom

Полный отказ от соли может приводить к тяжелым негативным последствиям для здоровья, предупредила кандидат фармацевтических наук Инна Кылосова. О том, чем грозит такое решение, она рассказала изданию «Доктор Питер».

«Недостаток натрия заставляет организм активно удерживать этот элемент, извлекая его из любой поступающей пищи и жидкости. Таким образом, возникает замкнутый круг: задержка натрия, вызванная его недостатком, приводит к задержке воды и, как следствие, к образованию отеков», — объяснила специалистка.

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Кылосова добавила, что вред здоровью наносит и переизбыток соли в рационе. По ее словам, накопление натрия в организме вызывает задержку воды, так как она нужна для поддержания ионного баланса. Из-за этого объем жидкости вокруг клеток и крови увеличивается, из-за чего возрастает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек и печени, объяснила кандидат фармацевтических наук.

Ранее врач-уролог Ильнур Аглиуллин рассказал, что содержащие много соли продукты могут привести к снижению уровня тестостерона и падению сексуального желания. Он добавил, что переизбыток соли также повышает риск развития тромбоза.

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