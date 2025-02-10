Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:24, 10 февраля 2025Россия

Россиянам захотели дать возможность посоревноваться в ватном мастерстве

Член Совфеда Святенко: В России следует провести конкурс ватного мастерства
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В России следует провести федеральный конкурс ватного мастерства, который позволил бы воплотить героический эпос страны. С таким предложением выступила член Совфеда Инна Святенко, ее слова приводит портал «Сенат.Информ».

Сенатор отметила, что 2025 год объявлен в России годом Защитника Отечества, и конкурс ватных изделий смог бы вписаться в посвященные этому мероприятия — она захотела дать жителям всей страны возможность посоревноваться в создании предметов из этого материала.

Наша многоликая Россия с точки зрения героического эпоса может быть воплощена в том числе и в ватном мастерстве

Инна Святенко

Ранее Артемий Лебедев назвал способы превратить либерала в ватника. В качестве одного из них дизайнер предложил подписаться на чат дома и школы или открыть собственный бизнес.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ рассказали о неосведомленности украинской разведки о начале СВО

      Российский военный получил взятку и попал под суд

      США уличили в финансировании проектов офиса генпрокурора Украины

      В России оценили способность Трампа достичь прогресса в решении украинского конфликта

      Небензя потребовал от Запада прозрачности в вопросах борьбы с терроризмом

      Россиян захотели обязать помечать батареи в квартирах

      ВСУ атаковали Крым

      Небензя напомнил об одном предупреждении Западу по USAID

      Пьяный мужчина преследовал туристку и попытался ворваться в ее номер в Таиланде

      Apple возмутилась качеством дисплеев iPhone

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше