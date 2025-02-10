Россиянам захотели дать возможность посоревноваться в ватном мастерстве

Член Совфеда Святенко: В России следует провести конкурс ватного мастерства

В России следует провести федеральный конкурс ватного мастерства, который позволил бы воплотить героический эпос страны. С таким предложением выступила член Совфеда Инна Святенко, ее слова приводит портал «Сенат.Информ».

Сенатор отметила, что 2025 год объявлен в России годом Защитника Отечества, и конкурс ватных изделий смог бы вписаться в посвященные этому мероприятия — она захотела дать жителям всей страны возможность посоревноваться в создании предметов из этого материала.

Наша многоликая Россия с точки зрения героического эпоса может быть воплощена в том числе и в ватном мастерстве Инна Святенко

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