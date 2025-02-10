«РВ»: Российские военные разгромили ВСУ в поселке Дачном и установили флаг РФ

Российские военные разгромили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Константинополем на кураховском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Подразделения 150 дивизии разбили ВСУ в Дачном, расположенном на пути из Курахово к Днепропетровской области. Практически завершена зачистка западных окрестностей. На окраине поселка установлен флаг», — говорится в публикации.

Ранее на Украине признали взятие северной части Дачного в Донецкой народной республике. Продвижение российских войск подтвердил украинский аналитический проект DeepState.