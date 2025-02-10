Российский морпех в тапках и майке сбил дрон Jupiter Hunter ВСУ

Морпех ВС РФ в тапках и майке сбил дрон Jupiter Hunter ВСУ в зоне СВО

Российский военнослужащий морской пехоты в тапках и майке сбил дрон Jupiter Hunter Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры показал Telegram-канал «ZOV Камчатка!».

Отмечается, что боец отдыхал после выполнения боевой задачи, когда услышал звук пролетающего беспилотника. Он выбежал в той одежде, в которой был, чтобы не тратить драгоценное время.

Военнослужащий атаковал дрон из переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба». Ему удалось попасть в аппарат Jupiter Hunter стоимостью более 50 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России построили специальный логистический антидроновый коридор в зоне СВО, который позволяет перебрасывать технику.

