Секретная служба США сняла дорогостоящую рекламу для вербовки американцев

CNN: Секретная служба США потратила $2 млн на рекламу для вербовки американцев

Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц страны, потратила два миллиона долларов на создание рекламы для вербовки американцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Для реализации проекта ведомство привлекло американского кинорежиссера Майкла Бэя, снявшего несколько фильмов кинофраншизы «Трансформеры», «Армагеддон» и «Перл-Харбор».

Один из источников телеканала рассказал, что выделенные на создание ролика два миллиона долларов примерно вдвое превышают сумму, потраченную на предыдущие рекламные объявления о наборе сотрудников Секретной службы. Кроме того, выделенные средства представляются особенно значительными на фоне начатых президентом США Дональдом Трампом масштабных сокращений бюджета и увольнений в других правительственных учреждениях страны.

Агентство решило снять дорогостоящий рекламный видеоролик в «критический момент, когда Секретная служба страдает от низкого морального духа, выгорания, проблем с текучкой кадров и их удержанием».

В самом ролике представлены кадры некоторых из наиболее крупных провалов ведомства. Среди них кадры с бывшими президентами Джоном Кеннеди, Авраамом Линкольном, Рональдом Рейганом, а также кадры покушения на Трампа летом 2024 года.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение уха. В сентябре произошла новая попытка покушения во время игры республиканца в гольф. Стрелявший был задержан, политик не пострадал.

9 февраля Трамп поручил Секретной службе США предоставить ему всю информацию о людях, совершивших покушения на его жизнь в 2024 году во время предвыборной кампании.