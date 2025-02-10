Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 10 февраля 2025Мир

Секретная служба США сняла дорогостоящую рекламу для вербовки американцев

CNN: Секретная служба США потратила $2 млн на рекламу для вербовки американцев
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Майкл Бэй и Дональд Трамп

Майкл Бэй и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц страны, потратила два миллиона долларов на создание рекламы для вербовки американцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Для реализации проекта ведомство привлекло американского кинорежиссера Майкла Бэя, снявшего несколько фильмов кинофраншизы «Трансформеры», «Армагеддон» и «Перл-Харбор».

Один из источников телеканала рассказал, что выделенные на создание ролика два миллиона долларов примерно вдвое превышают сумму, потраченную на предыдущие рекламные объявления о наборе сотрудников Секретной службы. Кроме того, выделенные средства представляются особенно значительными на фоне начатых президентом США Дональдом Трампом масштабных сокращений бюджета и увольнений в других правительственных учреждениях страны.

Агентство решило снять дорогостоящий рекламный видеоролик в «критический момент, когда Секретная служба страдает от низкого морального духа, выгорания, проблем с текучкой кадров и их удержанием».

В самом ролике представлены кадры некоторых из наиболее крупных провалов ведомства. Среди них кадры с бывшими президентами Джоном Кеннеди, Авраамом Линкольном, Рональдом Рейганом, а также кадры покушения на Трампа летом 2024 года.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение уха. В сентябре произошла новая попытка покушения во время игры республиканца в гольф. Стрелявший был задержан, политик не пострадал.

9 февраля Трамп поручил Секретной службе США предоставить ему всю информацию о людях, совершивших покушения на его жизнь в 2024 году во время предвыборной кампании.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пермский стрелок выбрал особый день для нападения на университет. Как он готовился?

      В НАТО усомнились в прекращении Трампом военной помощи Украине

      Врач назвала самый неполезный вид хлеба

      Российский художник встретился с Папой Римским

      Генпрокуратура Грузии стала расследовать дело о саботаже и помощи иностранным организациям

      Стало известно о перспективах американской лунной программы Artemis

      Вора в законе Хобота отдали под суд за криминальный статус

      Во Львове мужчина бежал от ТЦК и попал под машину под выкрики «придурок»

      В ЦУМе начали продавать гантели за 300 тысяч рублей

      В Совфеде назвали последствия участия Украины и ЕС в переговорах США и России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше