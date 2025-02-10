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13:22, 10 февраля 2025Наука и техника

Стало известно о перспективах американской лунной программы Artemis

SpaceNews: Администрация Трампа могла одобрить лунную программу Artemis
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Lina Loos / Unsplash

Администрация президента США Дональда Трампа могла одобрить американскую лунную программу Artemis, внеся в нее изменения. Об этом стало известно SpaceNews.

Издание обратило внимание на совместное заявление американской и японской сторон по поводу визита премьер-министра Японии Сигэру Исибы в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом, в котором упоминаются перспективы программы Artemis.

«Соединенные Штаты и Япония намерены продолжить прочное партнерство в гражданской космонавтике, а также в области аэронавтики, науки и исследований [космического пространства] человеком, в том числе в рамках предстоящей миссии Crew-10 на Международную космическую станцию, в которой примут участие американские и японские астронавты, а также в рамках исследования лунной поверхности в ходе будущих миссий Artemis», — говорится в документе.

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SpaceNews допускает, что администрация продолжит реализацию программы Artemis, внеся в нее изменения.

Ранее издание сообщило, что консультативная группа по безопасности в аэрокосмической сфере на своем заседании, состоявшемся в конце января, призвала НАСА изменить планы предстоящих миссий Artemis.

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