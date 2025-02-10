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18:46, 10 февраля 2025Россия

Стало известно о возможном кадровом решении в одном из российских регионов

«Ведомости»: Вице-губернатор Дронов может стать врио главы Новгородской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Дронов

Александр Дронов. Кадр: NovgorodTVnews / YouTube

Первый вице-губернатор Новгородской области Александр Дронов, который после ухода Андрея Никитина с поста губернатора региона может стать врио главы субъекта. Об этом кадровом решении в качестве возможного стало известно из публикации «Ведомостей».

Как сообщает газета со ссылкой на три источника во власти, соответствующее решение может принять президент России Владимир Путин.

Отмечается, что пост вице-губернатора Дронов занял в 2017 году, а еще через год стал зампредом правительства Новгородской области. В 2020 году он стал первым вице-губернатором.

Ранее сегодня, 10 февраля, в Кремле анонсировали назначение нового главы Новгородской области. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что решение будет принято в «самое ближайшее время».

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