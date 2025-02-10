В Кремле анонсировали назначение нового губернатора российского региона

Песков: Назначение губернатора Новгородской области состоится в ближайшее время

В Кремле анонсировали назначение нового губернатора Новгородской области. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, оно состоится в ближайшее время, передает ТАСС.

«Пока по состоянию на сейчас не было принято решения, но это будет [сделано] в самое ближайшее время», — заключил Песков.

Президент России Владимир Путин досрочно освободил от должности губернатора Новгородской области Андрея Никитина вечером в пятницу, 7 февраля. Он возглавлял российский регион с 2017 года, переизбравшись в 2022-м, он получил поддержку более чем 77 процентов жителей.

На данный момент область временно руководит первый заместитель Андрея Никитина на посту губернатора Александр Дронов.