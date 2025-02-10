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21:57, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Такер Карлсон назвал конфликт на Украине «убивающим Америку»

Такер Карлсон: Конфликт на Украине убивает Америку
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press

Конфликт на Украине «убивает Америку», поскольку выделяемые Киеву деньги уходят на пенсии украинским чиновникам и даже на вооружение для мексиканских наркокартелей. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в анонсе своего интервью с военным экспертом Дэниелом Дэвисом.

«Украинские военные продают американские системы вооружения на черном рынке, в том числе наркокартелям. Эта война убивает Соединенные Штаты», — сказал он.

Отмечается, что в самом интервью Дэвис объяснит, каким образом президент США Дональд Трамп может завершить украинский конфликт и почему его не стоило начинать.

Ранее Карлсон заявил, что военный блок НАТО должен прекратить свое существование. Он заметил, что блок НАТО был создан для сдерживания Советского Союза, однако с момента распада СССР прошло уже 35 лет.

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