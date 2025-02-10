Тейлор Свифт освистали фанаты ее бойфренда

Болельщики освистали певицу Тейлор Свифт во время Супербоула

Болельщики освистали американскую певицу Тейлор Свифт во время Супербоула. Фанаты бурно отреагировали на появление артистки на экране стадиона, видео появилось в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что Свифт встречается с игроком Национальной футбольной лиги Трэвисом Келси, выступающим за «Канзас-Сити Чифс». Пользователи соцсети предполагают, что бурная реакция болельщиков связана именно с романом певицы и футболиста. Так, накануне важнейшей игры Келси и Свифт вместе поужинали, из-за чего фанаты вспомнили известное суеверие: игрокам не стоит видеться с подругами перед матчем, поскольку это сулит команде поражение. В рамках Супербоула клуб «Филадельфия Иглз» победил «Канзас-Сити Чифс» со счетом 40:22.

Ранее сообщалось, что Свифт получила звание лучшей артистки XXI века по версии Billboard, опередив таких музыкантов, как Дрейк и Рианна.