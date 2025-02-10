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11:44, 10 февраля 2025Культура

Тейлор Свифт освистали фанаты ее бойфренда

Болельщики освистали певицу Тейлор Свифт во время Супербоула
Ольга Коровина

Болельщики освистали американскую певицу Тейлор Свифт во время Супербоула. Фанаты бурно отреагировали на появление артистки на экране стадиона, видео появилось в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что Свифт встречается с игроком Национальной футбольной лиги Трэвисом Келси, выступающим за «Канзас-Сити Чифс». Пользователи соцсети предполагают, что бурная реакция болельщиков связана именно с романом певицы и футболиста. Так, накануне важнейшей игры Келси и Свифт вместе поужинали, из-за чего фанаты вспомнили известное суеверие: игрокам не стоит видеться с подругами перед матчем, поскольку это сулит команде поражение. В рамках Супербоула клуб «Филадельфия Иглз» победил «Канзас-Сити Чифс» со счетом 40:22.

Ранее сообщалось, что Свифт получила звание лучшей артистки XXI века по версии Billboard, опередив таких музыкантов, как Дрейк и Рианна.

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