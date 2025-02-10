L'AntiDiplomatico: Европа хочет получить свою долю за помощь Украине

Недовольство канцлера Германии Олафа Шольца по поводу требования президента США Дональда Трампа о доступе к украинским месторождениям может быть связано с тем, что Европа хочет получить свою долю за оказанную Украине помощь. Об этом сообщает L'AntiDiplomatico.

«Шольц был немного раздражен: очевидно, он старался не говорить, что так делать неправильно, и что мы тоже хотим получить свою долю, но он был немного пассивно-агрессивен, говоря, что помощь должна предоставляться без условий», — указано в материале.

Авторы статьи считают, что Европа помогала Киеву наравне с США, однако европейские страны рискуют не получить никаких ресурсов взамен, в отличие от Вашингтона. Отмечается, что и украинцы, возможно, хотели бы иметь возможность высказать мнение по этому вопросу.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин возмутился планами Украины продать США полезные ископаемые в обмен на гарантии безопасности. «Не понимаю, неужели украинцы скопом готовы продаться всей страной в зависимость на все времена?» — задался он вопросом.