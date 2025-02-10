В Европе заявили о праве принимать участие в переговорах по Украине

Хиппер: У ЕС есть место за столом переговоров по урегулированию на Украине

Европейская комиссия считает, что у Европейского союза (ЕС) есть место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы объединения Анита Хиппер, передает ТАСС.

«Наша позиция по Украине ясна: ничего про Украину без Украины. Европа также за столом переговоров. Мы поддерживаем инициативу [украинского лидера] Владимира Зеленского», — отметила она.

Хиппер подчеркнула, что любое предложение по урегулированию должно опираться на принцип территориальной целостности и учитывать суверенитет Украины.

На вопрос о том, предупреждал ли американский лидер Дональд Трамп ЕС о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, Хиппер отвечать отказалась.

9 февраля Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером, но отказался отвечать на вопрос о том, сколько длились предполагаемые переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа.