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19:16, 10 февраля 2025Мир

В Европе заявили о праве принимать участие в переговорах по Украине

Хиппер: У ЕС есть место за столом переговоров по урегулированию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Европейская комиссия считает, что у Европейского союза (ЕС) есть место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы объединения Анита Хиппер, передает ТАСС.

«Наша позиция по Украине ясна: ничего про Украину без Украины. Европа также за столом переговоров. Мы поддерживаем инициативу [украинского лидера] Владимира Зеленского», — отметила она.

Хиппер подчеркнула, что любое предложение по урегулированию должно опираться на принцип территориальной целостности и учитывать суверенитет Украины.

На вопрос о том, предупреждал ли американский лидер Дональд Трамп ЕС о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, Хиппер отвечать отказалась.

9 февраля Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером, но отказался отвечать на вопрос о том, сколько длились предполагаемые переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа.

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