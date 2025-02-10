В Госдуме рассказали о попытке диверсии в зоне СВО при помощи шоколадок

Депутат Госдумы Гусев: В зоне СВО изъяли партию шоколада со взрывчаткой

В зоне специальной военной операции (СВО) изъята партия шоколадок со взрывчаткой. О попытке диверсии при помощи десерта рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, пишет НСН.

Как утверждает депутат, такая шоколадка могла взорваться при укусе. «К счастью, не взорвалась, — сказал он. — Вопросы качества и контроля за продуктами питания становятся жизненно важными. Это вопрос не только защиты прав потребителей, но и национальной безопасности».

Подробности о попытке диверсии, в том числе о наличии задержанных и типе взрывчатки, парламентарий не раскрыл.

Ранее, в декабре 2024 года, жителей приграничных регионов России предупредили о взрывных устройствах, замаскированных Вооруженными силами Украины под обычные предметы, в том числе сумки, игрушки, компьютеры или рации. По словам директора национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Сергея Цапенко, часто жертвами контакта с опасными объектами становятся несовершеннолетние.