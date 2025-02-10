Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:27, 10 февраля 2025Россия

В Госдуме рассказали о попытке диверсии в зоне СВО при помощи шоколадок

Депутат Госдумы Гусев: В зоне СВО изъяли партию шоколада со взрывчаткой
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tamas Pap / Unsplash

В зоне специальной военной операции (СВО) изъята партия шоколадок со взрывчаткой. О попытке диверсии при помощи десерта рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, пишет НСН.

Как утверждает депутат, такая шоколадка могла взорваться при укусе. «К счастью, не взорвалась, — сказал он. — Вопросы качества и контроля за продуктами питания становятся жизненно важными. Это вопрос не только защиты прав потребителей, но и национальной безопасности».

Подробности о попытке диверсии, в том числе о наличии задержанных и типе взрывчатки, парламентарий не раскрыл.

Ранее, в декабре 2024 года, жителей приграничных регионов России предупредили о взрывных устройствах, замаскированных Вооруженными силами Украины под обычные предметы, в том числе сумки, игрушки, компьютеры или рации. По словам директора национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Сергея Цапенко, часто жертвами контакта с опасными объектами становятся несовершеннолетние.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский Су-57Э совершил первый полет в Индии. Истребитель вызвал «большой интерес»

      Бывший футболист сборной России рассказал о потере 200 миллионов после развода

      «Газпром» сообщил о перестановках в руководстве

      Трамп разместил слова Путина о «встающей у ног хозяина» Европе

      Российская пенсионерка приготовила сыну в колонию зефир с метадоном и попалась

      В МИД оценили готовность России к дальнейшему обострению отношений с ЕС

      Военкор раскрыл подробности гибели остановившего грузинскую колонну в 2008 году солдата

      Привлекательность Су-57 для Индии объяснили

      Тейлор Свифт пришла на футбольный матч в наряде за 700 тысяч рублей

      Опасность теплой бесснежной зимы для урожая оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше