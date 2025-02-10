В ГУР Украины оценили шансы завершения конфликта с Россией

Спикер ГУР Украины Юсов: Завершения конфликта в ближайшее время ждать не стоит

Завершения конфликта на Украине в ближайшее время ждать не стоит. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов в интервью YouTube-каналу украинского политика Дмитрия Блауша.

«Не ждем остановки боевых действий. (...) Ждать [мирного соглашения в ближайшее время] не стоит», — подчеркнул спикер украинской разведки.

Юсов прокомментировал в ходе визита в Вашингтон высказывания президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине и оценил шансы завершения противостояния с Россией. Представитель ГУР Украины призвал увеличить помощь Вооруженным силам Украины, в том числе со стороны украинских волонтеров, а также заявил о якобы идущей дипломатической работе по мирному урегулированию.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц говорил о намерениях политика возместить затраты на военную помощь Украине. По его словам, президент США попытается сделать это через «партнерство с украинцами в плане их редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».