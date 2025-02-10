В Кремле рассказали о подготовке к контактам Путина и Си Цзиньпина

Песков: Связанные с памятными датами контакты Путина и Си Цзиньпина готовятся

Контакты российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, связанные с памятными мероприятиями, посвященными окончанию Второй мировой войны, уже активно готовятся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Такие контакты сейчас активно готовятся», — ответил представитель Кремля на вопрос, идет ли подготовка к встречам лидеров по случаю торжеств, посвященных памятным датам.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

21 января помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. В Кремле уточнили, что мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине.

