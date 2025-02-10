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14:27, 10 февраля 2025Мир

В МИД России высказались о контактах с США

Рябков: У России и США идут контакты по линии внешнеполитических ведомств
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

У России и США идут определенные контакты по линии внешнеполитических ведомств. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента [Дмитрий Песков]. Контакты определенные имеются (...). Но в общем, процесс идет», — сказал он.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, освещать какие-либо подробности по данной теме оснований нет.

Ранее Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он напомнил, что уже делал заявление на этот счет, подчеркнув, что ничего другого по этому вопросу сказать не может.

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