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14:48, 10 февраля 2025Мир

В МИД России высказались о позиции США по Украине

Рябков: Россия пока не видит на практике изменений в политике США по Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва пока не видит на практике изменений в политике США по конфликту на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Сигналы при всей их важности могут быть любые, но на практике мы не видим изменений того курса, который проводился Вашингтоном на протяжении последнего времени», — отметил замглавы МИД.

Рябков уточнил, что Вашингтон не оставляет попыток представить дело таким образом, чтобы Москва должна была пойти на уступки и компромиссы. По его словам, России необходимо добиться от США признания, что без «решения проблем, которые представляют собой первопричины происходящего, не получится выйти на договоренность». Дипломат отметил, что Москва не готова идти по пути «вариантов и полумер».

Ранее замглавы МИД заявил, что отношения России и США балансируют на грани разрыва, а шансы на их нормализацию малы.

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