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14:40, 10 февраля 2025Мир

В МИД оценили шансы на восстановление отношений России и США

Замглавы МИД Рябков: Отношения России и США балансируют на грани разрыва
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Отношения России и США балансируют на грани разрыва, а шансы на нормализацию двусторонних отношений при администрации американского лидера Дональда Трампа малы. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что российско-американские отношения балансируют на грани разрыва (...). И применительно к этим отношениям ожиданий перемен к лучшему все-таки меньше, чем на других направлениях», — отметил дипломат.

Рябков указал на то, что в американском «закостенелом» внешнеполитическом курсе «уже давно» сложился двухпартийный консенсус касательно восприятия Вашингтоном Москвы как «острого противника».

Ранее Рябков заявил, что Россия пока не видит на практике изменений в политике США по конфликту на Украине. По его словам, Вашингтон не оставляет попыток представить дело таким образом, чтобы Москва должна была пойти на уступки и компромиссы.

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