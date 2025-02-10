В МИД оценили шансы на восстановление отношений России и США

Замглавы МИД Рябков: Отношения России и США балансируют на грани разрыва

Отношения России и США балансируют на грани разрыва, а шансы на нормализацию двусторонних отношений при администрации американского лидера Дональда Трампа малы. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что российско-американские отношения балансируют на грани разрыва (...). И применительно к этим отношениям ожиданий перемен к лучшему все-таки меньше, чем на других направлениях», — отметил дипломат.

Рябков указал на то, что в американском «закостенелом» внешнеполитическом курсе «уже давно» сложился двухпартийный консенсус касательно восприятия Вашингтоном Москвы как «острого противника».

Ранее Рябков заявил, что Россия пока не видит на практике изменений в политике США по конфликту на Украине. По его словам, Вашингтон не оставляет попыток представить дело таким образом, чтобы Москва должна была пойти на уступки и компромиссы.