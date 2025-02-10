Мирошник: ВСУ бесконтрольно используют западные отравляющие вещества

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бесконтрольно применяют отравляющие вещества, которые Киеву поставляет Запад. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Складывается такое впечатление, что арсеналы американских, натовских баз выметаются, складываются в ящики, их отправляют украинским боевикам, потому что на Украине применять можно все. Можно использовать все вооружения, которые были запрещены», — рассказал Мирошник.

Дипломат также выразил мнение, что Украина стала местом утилизации в том числе западных отравляющих веществ. По его словам, бойцы ВСУ используют все, что им дают, в надежде на «беспоследствие».

Ранее Мирошник сообщал о фактах применения Киевом отравляющих веществ, которые устанавливаются по мере продвижения российских войск. Он уточнил, что удается обнаружить места, где изготавливают и хранят запрещенные хлорпикрин и вещества на основе синильной кислоты.