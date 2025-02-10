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08:35, 10 февраля 2025Бывший СССР

В российских войсках рассказали о новых тактиках борьбы с дронами ВСУ

ТАСС: ВС РФ используют карманные системы РЭБ для борьбы с дронами ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Для противостояния дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска используют карманные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие технологические наработки. О новых тактиках борьбы с украинскими беспилотниками рассказал в беседе с ТАСС боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Джордан.

«Мы совершенствуем тактику, во-первых. Во-вторых, в данный момент внедряем карманные РЭБ, чтобы каждый боец был защищен системами РЭБ», — заявил военный.

Он добавил, что в связи с развитием беспилотных соединений ВСУ для противостояния врагу российские войска активно внедряют передовые технологические разработки.

Ранее в ВСУ пожаловались на новые российские дроны на оптоволоконных кабелях. По словам украинского бойца с позывным Алекс, такие беспилотники летают на 30 и более километров и неуязвимы для систем РЭБ.

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