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19:14, 10 февраля 2025Экономика

В российском городе отказались называть сквер в честь Жириновского

В Смоленске решили не называть сквер в честь Жириновского
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жители Смоленска решили не называть городской сквер в честь председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает Smolgazeta.

В городе завершилось голосование за название сквера на улице Городок Коминтерна, в котором жители выбирали между пятью вариантами: сквер Нарвского полка, сквер 80-летия Победы, сквер Ветеранов, сквер имени Жириновского и сквер Защитников Смоленска.

Большинство (65 процентов) проголосовало на сквер 80-летия Победы. На втором месте по популярности оказались сквер Нарвского полка (13 процентов) и сквер Защитников Смоленска (10,1 процента). Вариант с именем председателя ЛДПР не вошел в тройку лидеров.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по Дальнему Востоку Сергей Каргинов предложил выкупить у Китая проданный ему Киевом советский авианосец и назвать в честь Жириновского.

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