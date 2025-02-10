В российском городе отказались называть сквер в честь Жириновского

В Смоленске решили не называть сквер в честь Жириновского

Жители Смоленска решили не называть городской сквер в честь председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает Smolgazeta.

В городе завершилось голосование за название сквера на улице Городок Коминтерна, в котором жители выбирали между пятью вариантами: сквер Нарвского полка, сквер 80-летия Победы, сквер Ветеранов, сквер имени Жириновского и сквер Защитников Смоленска.

Большинство (65 процентов) проголосовало на сквер 80-летия Победы. На втором месте по популярности оказались сквер Нарвского полка (13 процентов) и сквер Защитников Смоленска (10,1 процента). Вариант с именем председателя ЛДПР не вошел в тройку лидеров.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по Дальнему Востоку Сергей Каргинов предложил выкупить у Китая проданный ему Киевом советский авианосец и назвать в честь Жириновского.