В российском городе раздался взрыв

Ura.ru: В Екатеринбурге раздался взрыв в гаражном боксе, два человека пострадали

В Екатеринбурге в районе Арамильского тракта раздался взрыв в гаражном боксе, два человека пострадали, передает Ura.ru.

По данным российского агентства, горожане меняли газовый фильтр на машине в момент происшествия. После взрыва возник пожар, огонь распространился на площади 56 квадратных метров.

К месту направили отряд спасателей. В свердловском управлении МЧС рассказали, что взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. К тушению пожара привлекли 14 человек и четыре единицы спецтехники.

До этого сообщалось, что в Орле прогремело около десяти взрывов.

Тогда на окраине российского города были видны яркие вспышки в небе. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.