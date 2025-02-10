В российском регионе двухлетний ребенок проглотил магниты и не выжил

РИА Новости: На Ямале двухлетний ребенок проглотил 18 магнитов и не выжил

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) двухлетний ребенок проглотил 18 мелких магнитов и не выжил. Об этом сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

По данным агентства, ребенок попал в Губкинскую больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия российских врачей, спасти его не удалось.

В обстоятельствах случившегося начали разбираться правоохранительные органы, добавили в региональном депздраве.

В конце января стало известно, что в петербургском поселке Шушары семилетний ребенок с инвалидностью посинел во время кормления и не выжил.

Мальчик находился на зондированном питании. В момент приема пищи ему внезапно стало плохо. Прибывшие медики не смогли его реанимировать.

Правоохранители решали вопрос о возбуждении уголовного дела.