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13:14, 10 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело против сотрудника Госавтоинспекции за взятку

В Ростове-на-Дону возбудили дело против сотрудника Госавтоинспекции за взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону возбудили дело против сотрудника Госавтоинспекции за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, сотрудник ГИБДД через двух посредников получил взятку за внесение в Федеральную систему данных, которые позволят гражданину, лишенному прав, сдать теоретический экзамен на право управления автомобилем. В рамках расследования в подразделениях МРЭО были проведены обыски и изъята документация.

Следователи устанавливают всех соучастников преступления и иных эпизодов деятельности.

Ранее сообщалось, что замминистра здравоохранения Удмуртии задержали по делу о получении крупной взятки.

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