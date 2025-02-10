В российском регионе возбудили дело против сотрудника Госавтоинспекции за взятку

В Ростове-на-Дону возбудили дело против сотрудника Госавтоинспекции за взятку

В Ростове-на-Дону возбудили дело против сотрудника Госавтоинспекции за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, сотрудник ГИБДД через двух посредников получил взятку за внесение в Федеральную систему данных, которые позволят гражданину, лишенному прав, сдать теоретический экзамен на право управления автомобилем. В рамках расследования в подразделениях МРЭО были проведены обыски и изъята документация.

Следователи устанавливают всех соучастников преступления и иных эпизодов деятельности.

Ранее сообщалось, что замминистра здравоохранения Удмуртии задержали по делу о получении крупной взятки.