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17:17, 10 февраля 2025Ценности

В сети удивились внешности Тома Круза на новом видео

Екатерина Ештокина

Кадр: NFL on FOX / YouTube

Голливудский актер Том Круз удивил своей внешностью в ролике на решающем матче Национальной футбольной лиги в сезоне 2024 года. На соответствующее видео и комментарии, появившиеся в соцсети X, обратило внимание издание Daily Mail.

62-летний актер предстал на экране в черной рубашке и джинсах, обращаясь к командам «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз». При этом поклонники заявили, что знаменитость не похож на самого себя.

«Том Круз на этом "Супербоуле" говорит о давлении — нет большего давления, чем то, которое испытывает его кожа после подтяжки», «Чье это лицо было у Тома Круза? Оно показалось мне знакомым, но я не смог вспомнить», «Том Круз — это воплощенный искусственный интеллект», «Что случилось с Томом Крузом?», «Это Том Круз?» — написали они.

В январе внешность самой красивой женщины в мире на фото папарацци вызвала споры в сети. Британская супермодель Кейт Мосс была замечена на вечеринке, организованной в честь дня рождения ее подруги и коллеги Розмари Фергюсон.

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