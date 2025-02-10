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09:50, 10 февраля 2025Мир

В США испугались расширения власти Трампа

В США испугались слов вице-президента Вэнса о расширении власти Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Американские официальные власти выразили тревогу после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что федеральным судам не разрешено ограничивать законную власть Белого дома во главе с Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Independent.

«Джей Ди, мы оба учились на юридическом факультете. Но нам не нужно быть юристами, чтобы знать, что игнорирование судебных решений, которые нам не нравятся, ставит нас на опасный путь к беззаконию. Нам просто нужно поклясться в верности конституции. И иметь это в виду», — прокомментировал слова вице-президента сенатор Конгресса США Адам Шифф.

Его слова стали реакцией на заявления Вэнса о том, что «судьям не разрешено контролировать законные полномочия исполнительной власти».

5 февраля газета The New York Times сообщила, что Трамп фактически полностью захватил власть в стране, используя «теорию унитарной исполнительной власти», закрывая различные ведомства, проводя чистки в госаппарате и принимая указы в обход Конгресса. Авторы уточняют, что политику на данный момент времени мало что угрожает, так как помимо Конгресса он полностью контролирует Верховный суд США.

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