В США заявили о полном захвате власти Трампом

NYT: Трамп полностью захватил исполнительную ветвь власти

Президент США Дональд Трамп фактически полностью захватил власть в стране, используя «теорию унитарной исполнительной власти», закрывая различные ведомства, проводя чистки в госаппарате и принимая указы в обход Конгресса. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Теория унитарной исполнительной власти — это доктрина, разработанная юридической командой администрации [бывшего президента США Рональда] Рейгана, гласит, что Конституцию следует толковать как запрещающую Конгрессу принимать законы, ограничивающие абсолютный контроль президента над исполнительной властью», — отмечается в материале издания.

Авторы уточняют, что Трампу на данный момент времени мало, что угрожает, так как помимо Конгресса он полностью контролирует Верховный суд США. В частности, так как шесть из девяти действующих судей были назначены президентами-республиканцами, они будут принимать решения в пользу 47-го президента Соединенных Штатов.

Ранее портал Axios сообщал, что Ассоциация американских врачей Doctors for America подала в суд на Трампа за удаление данных о здравоохранении с сайтов федерального правительства. Подавшие иск требуют, чтобы вся информация о здравоохранении была восстановлена на сайтах ведомств. Аналогичным образом удаление информации заметили и ученые, занимающиеся проблемой изменения климата.