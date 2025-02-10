Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:13, 10 февраля 2025Мир

В США предрекли Армагеддон по одной причине

Макгрегор: Армагеддон наступит из-за поставок США бомб Израилю
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jamal Awad / Reuters

Армагеддон наступит из-за поставок Соединенными Штатами Америки тяжелых фугасных бомб Израилю. Об этом в социальной сети X заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

«Если это правда, то передача тяжелых фугасных авиабомб с поражающей способностью ядерного оружия в 10 килотонн правительству [премьер-министра Израиля Беньямина] Нетаньяху для потенциального использования против палестинских арабов в сущности гарантирует региональную войну, которая объединит все исламские государства против Израиля и Соединенных Штатов», — написал он.

По словам эксперта, Вашингтон не просто позволяет Тель-Авиву массово лишать жизни людей с помощью такого оружия, но и возлагает на американский народ ответственность за это. Он подчеркнул, что большинство стран мира будут помогать исламским государствам. «Это путь к Армагеддону», — заключил он.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что президента США Дональда Трампа окружают люди, сообщающие ложные данные об Украине. Он уточнил, что Трамп осознает нежелание его народа воевать с кем-либо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это подписывает ему приговор». Медведчук заявил, что Зеленский потерял 200 миллиардов долларов от США

      Полиция задержала разбившего лобовое стекло авто российской фигуристки хулигана

      Основной фигурант по делу о мошенничестве в министерстве ЖКХ российского города арестован

      Спецпредставитель США по Украине представит Трампу планы по урегулированию конфликта

      Появилось видео ударов по укрепленным позициям ВСУ в Курской области

      Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж из-за шутки мужа о неуместном наряде

      Военный рассказал о преимуществах российского «Солиста» в зоне СВО

      Англиканская церковь отказалась от безглютенового хлеба и безалкогольного вина

      Валуев отреагировал на запрет на въезд в Азербайджан

      Вооруженные бойцы СВО со словами «ау, чиновники» обратились с призывом к властям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше