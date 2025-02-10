В США предрекли Армагеддон по одной причине

Макгрегор: Армагеддон наступит из-за поставок США бомб Израилю

Армагеддон наступит из-за поставок Соединенными Штатами Америки тяжелых фугасных бомб Израилю. Об этом в социальной сети X заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

«Если это правда, то передача тяжелых фугасных авиабомб с поражающей способностью ядерного оружия в 10 килотонн правительству [премьер-министра Израиля Беньямина] Нетаньяху для потенциального использования против палестинских арабов в сущности гарантирует региональную войну, которая объединит все исламские государства против Израиля и Соединенных Штатов», — написал он.

По словам эксперта, Вашингтон не просто позволяет Тель-Авиву массово лишать жизни людей с помощью такого оружия, но и возлагает на американский народ ответственность за это. Он подчеркнул, что большинство стран мира будут помогать исламским государствам. «Это путь к Армагеддону», — заключил он.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что президента США Дональда Трампа окружают люди, сообщающие ложные данные об Украине. Он уточнил, что Трамп осознает нежелание его народа воевать с кем-либо.