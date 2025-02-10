В ВС России рассказали об отступлении ВСУ в стрелковых боях под Часовым Яром

Боец ВС РФ Макс рассказал об отступлении ВСУ в стрелковых боях под Часовым Яром

В случае вступления солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в стрелковый бой, они предпочитают отступать. Об этом в беседе с ТАСС рассказал боец российских войск с позывным Макс.

«Как только дело доходит до стрелкового боя, в основном противник выбирает тактику отступления. Скажем так, слабые духом», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что ВСУ на этом участке фронта несут большие потери и способны атаковать только при помощи артиллерии и беспилотников.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России взяли под контроль большую часть Часова Яра. Полностью оказались заняты подразделениями армии три жилых квартала на западе города и большая часть северного квартала.