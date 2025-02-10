Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:55, 10 февраля 2025Бывший СССР

В ВС России рассказали об отступлении ВСУ в стрелковых боях под Часовым Яром

Боец ВС РФ Макс рассказал об отступлении ВСУ в стрелковых боях под Часовым Яром
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В случае вступления солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в стрелковый бой, они предпочитают отступать. Об этом в беседе с ТАСС рассказал боец российских войск с позывным Макс.

«Как только дело доходит до стрелкового боя, в основном противник выбирает тактику отступления. Скажем так, слабые духом», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что ВСУ на этом участке фронта несут большие потери и способны атаковать только при помощи артиллерии и беспилотников.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России взяли под контроль большую часть Часова Яра. Полностью оказались заняты подразделениями армии три жилых квартала на западе города и большая часть северного квартала.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пермский стрелок выбрал особый день для нападения на университет. Как он готовился?

      Пьяный россиянин спровоцировал погоню с семью машинами ДПС и попал на видео

      Стягивание войск ВСУ к Судже в Курской области объяснили

      В НАТО усомнились в прекращении Трампом военной помощи Украине

      Врач назвала самый неполезный вид хлеба

      Российский художник встретился с Папой Римским

      Генпрокуратура Грузии стала расследовать дело о саботаже и помощи иностранным организациям

      Стало известно о перспективах американской лунной программы Artemis

      Вора в законе Хобота отдали под суд за криминальный статус

      Во Львове мужчина бежал от ТЦК и попал под машину под выкрики «придурок»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше