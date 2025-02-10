Витрину магазина в российском городе выбило взрывной волной от упавшего БПЛА

РИА Новости: Витрину магазина в Краснодаре выбило взрывной волной от БПЛА

Витрину магазина в Краснодаре выбило взрывной волной от упавшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил собственник торговой точки РИА Новости.

Россиянин отметил, что ему пришлось занавесить хозяйственным полотном место, где ранее находилась витрина.

В ночь с 9 на 10 февраля обломки сбитого дрона рухнули на крышу жилищного комплекса «Центральный» в Краснодаре. Данных о пострадавших не поступало.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что по российскому городу были запущены американские дроны со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава российского региона подчеркнул, что на месте происшествия начали работу сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, территория падения обломков БПЛА была оцеплена.