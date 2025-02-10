Военный рассказал о преимуществах российского «Солиста» в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: «Солист» позволит эффективнее обходить ПВО

Российская беспилотная реактивная система «Солист» позволит атаковать противника на более дальние расстояния и будет успешнее обходить системы противовоздушной обороны (ПВО) противника, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это беспилотник, который несет боеприпас, а потом он отделяется и, управляемый, идет дальше. Сейчас появилось много гибридных беспилотников. Вполне вероятно, что такая система позволит увеличить дальность: боеприпас летит далеко, наводится на цель, причем летит очень быстро. Беспилотник же используется как носитель», — рассказал Дандыкин.

Он также объяснил, что подобная система будет успешнее обходить ПВО: беспилотники труднее обнаружить и крайне непросто сбить.

«Если ракета летит на коротком расстоянии, а так и происходит, когда ее доставляют к цели, ее очень сложно определить и сбить средствами ПВО. Да и сами беспилотники сбить непросто, мы ведь видим, что они долетают, а сбивают их часто уже над целями. Так что система "Солист", вероятно, повысит эффективность с точки зрения преодоления ПВО противника», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что в зоне украинского конфликта испытали беспилотную реактивную платформу «Солист». Комплекс представляет собой одноразовый корректируемый боеприпас с управлением от первого лица.