Врач предупредил об увеличивающей риск инфаркта в 70 раз привычке

Хирург Некрасов предупредил, что курение увеличивает риск инфаркта в 70 раз

Сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Некрасов рассказал, какая привычка увеличивает риск инфаркта в 70 раз. О ней доктор предупредил в разговоре с Life.ru.

Такой привычкой Некрасов назвал курение. «Чем дольше человек курил, тем больше времени потребуется на восстановление, но оно возможно. Важно сочетать отказ от курения с физической активностью, правильным питанием и, при необходимости, медикаментозной поддержкой», — отметил врач.

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Доктор добавил, что сердцу вредит избыточный вес: каждый килограмм сверх индекса массы тела 25 увеличивает нагрузку на сердце. Кроме того, для сердца неполезны и слишком интенсивные физические нагрузки. По словам Некрасова, ходьба, плавание, езда на велосипеде, занятия на велотренажере и прогулки на свежем воздухе благотворнее влияют на здоровье этого органа, чем интенсивные физические нагрузки.

Кроме того, врач назвал мифом утверждение о том, что алкоголь может оказывать благотворное воздействие на сердце. «В любых дозировках алкоголь содержит токсины, которые негативно влияют на сердце и сосуды. Кроме того, профилактика одним бокалом вина редко ограничивается. Для сердца лучше всего подходят обычные напитки: негазированная вода, чай, кофе в умеренных количествах», — подчеркнул он.

Ранее кардиолог Евгения Еремина предупредила, что энергетики с кофеином опасны при тахикардии. Однако, по ее словам, в небольших объемах кофеин можно употреблять даже после сердечного приступа.

