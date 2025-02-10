Кадыров: ВСУ атаковали командира полка «Ахмат» Зингиева под Часовым Яром в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали командира полка «Север-Ахмат» Зайнди Зингиева, когда он с инспекцией посетил места временной дислокации подразделения у Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Во время выезда укронатовские бандиты попытались ударить по автомобилю командира с помощью дрона. Но, как и всегда, потерпели неудачу», — написал он.

Глава региона отметил, что российские военные подавили беспилотник при помощи модифицированных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения живой силы ВСУ на краснолиманском направлении. Он рассказал, что в ходе воздушной разведки российские военные выявили передвижение украинских военных, после чего по ним нанесла удар артиллерия.