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13:12, 10 февраля 2025Силовые структуры

Задержание ФСБ экс-сотрудника Минобороны за мошенничество на госзаказах попало на видео

ФСБ показала видео задержания экс-сотрудника Минобороны по делу о мошенничестве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание ФСБ бывшего начальника военного представительства Минобороны России по делу о мошенничестве на госзаказах попало на видео. Кадры публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как силовики входят в здание завода, говорят с охраной, после чего по лестнице направляются в открытый кабинет. Сообщается, что на всех связанных заводах, а также у их руководителей прошли обыски.

О задержании экс-сотрудника МО РФ стало известно ранее, 10 февраля. Установлено, что, будучи начальником 547-го военного представительства, он согласовывал цены специальной подшипниковой продукции, которые были кратно завышены. Возбуждено уголовное дело.

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