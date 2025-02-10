Задержание ФСБ экс-сотрудника Минобороны за мошенничество на госзаказах попало на видео

ФСБ показала видео задержания экс-сотрудника Минобороны по делу о мошенничестве

Задержание ФСБ бывшего начальника военного представительства Минобороны России по делу о мошенничестве на госзаказах попало на видео. Кадры публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как силовики входят в здание завода, говорят с охраной, после чего по лестнице направляются в открытый кабинет. Сообщается, что на всех связанных заводах, а также у их руководителей прошли обыски.

О задержании экс-сотрудника МО РФ стало известно ранее, 10 февраля. Установлено, что, будучи начальником 547-го военного представительства, он согласовывал цены специальной подшипниковой продукции, которые были кратно завышены. Возбуждено уголовное дело.